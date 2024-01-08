Бывший СССР
ВсеПрибалтикаУкраинаБелоруссияМолдавияЗакавказьеСредняя Азия
13:40, 8 января 2024Бывший СССР

В Белоруссии пролет моста обрушился при демонтаже

Два человека пострадали в Белоруссии при обрушении пролета моста через Неман

Кадр: «Брест СИТИ» / «ВКонтакте»

При обрушении пролета неэксплуатируемого моста через реку Неман в Лидском районе Белоруссии из-за падения плиты пострадали два человека, проводившие демонтаж, сообщили в республиканском МЧС.

В результате инцидента, произошедшего утром 8 января, в воде также оказался экскаватор с машинистом, уточнили в ведомстве. Отмечается, что в ходе спасательных работ «при помощи трехколенной лестницы спасатели транспортировали двух пострадавших», а еще одного рабочего достали из упавшей в реку техники.

В дальнейшем все спасенные были госпитализированы, причины происшествия устанавливаются.

Ранее стало известно, что по факту обрушения пролета моста в подмосковном Подольске, при котором пострадала управлявшая машиной женщина, было возбуждено уголовное дело.

Что думаешь? Оцени!
      Дмитрий Воронин
      Комментарии отключены
      Последние новости

      Над городом в ЛНР произошел внештатный сход авиабомбы. Что известно о случившемся?

      В Европе заявили о преследованиях румын на Украине

      Умер создатель языка программирования Pascal Никлаус Вирт

      Владелец клуба «Мутабор» подарил мощи Николая Чудотворца храму напротив Кремля

      Тарасова жестко оценила дочь Тутберидзе и ее партнера

      В правительстве рассказали о последствиях закрытия границы с Финляндией

      В Белоруссии пролет моста обрушился при демонтаже

      ВС России нанесли удар по месту совещания командиров украинской теробороны

      Киркоров захотел передать свой гонорар пострадавшим при обстреле Белгорода

      Названо число обесточенных населенных пунктов Украины

      Все новости
      РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологий
      © 1999–2024 ООО «Лента.Ру»
      Нашли опечатку? Нажмите
      Ctrl+Enter
      18+
      Лента добра деактивирована.
      Добро пожаловать в реальный мир.
      Все новости