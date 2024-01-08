В Белоруссии пролет моста обрушился при демонтаже

Два человека пострадали в Белоруссии при обрушении пролета моста через Неман

При обрушении пролета неэксплуатируемого моста через реку Неман в Лидском районе Белоруссии из-за падения плиты пострадали два человека, проводившие демонтаж, сообщили в республиканском МЧС.

В результате инцидента, произошедшего утром 8 января, в воде также оказался экскаватор с машинистом, уточнили в ведомстве. Отмечается, что в ходе спасательных работ «при помощи трехколенной лестницы спасатели транспортировали двух пострадавших», а еще одного рабочего достали из упавшей в реку техники.

В дальнейшем все спасенные были госпитализированы, причины происшествия устанавливаются.

Ранее стало известно, что по факту обрушения пролета моста в подмосковном Подольске, при котором пострадала управлявшая машиной женщина, было возбуждено уголовное дело.