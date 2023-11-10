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13:55, 10 ноября 2023Силовые структуры

Дело возбудили после обрушения моста в Подмосковье

В Подмосковье возбудили дело о халатности после обрушения моста

Кадр: Telegram-канал Mash

В Подольске Московской области возбудили уголовное дело после обрушения пролета моста. Об этом «Ленте.ру» сообщили в региональном управлении Следственного комитета России (СКР).

Расследование ведется по статье 293 («Халатность») УК РФ. По данным ведомства, обрушение пролета произошло около 11:30 мск на автодороге «Щапово — Дубровицы». Мост проходил через реку Пахру. В момент происшествия на нем находился автомобиль Skoda с 60-летней женщиной за рулем. Водитель получила телесные повреждения, ее доставили в больницу.

Ранее сообщалось, что СКР возбудил уголовное дело после обстрела Вооруженными силами Украины города Скадовска в Херсонской области.

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      Илона Палей
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