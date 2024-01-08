В Крыму назвали воздушные атаки ВСУ ожидаемыми

Глава крымского парламента Константинов: воздушные атаки ВСУ были ожидаемыми

В Крыму прокомментировали воздушные атаки Вооруженных сил Украины (ВСУ). Глава крымского парламента Владимир Константинов заявил, что они были ожидаемыми. Его слова приводит РИА Новости.

«Приходилось не раз говорить, что они будут по нам бить тем, что у них под рукой окажется. До тех пор, пока мы им эти руки не поотбиваем», — отметил политик.

Известно, что украинские войска несколько раз пытались атаковать Республику Крым и Севастополь, используя ракеты и беспилотники. Все наступления отразила система противовоздушной обороны (ПВО).

Ранее глава крымского парламента Владимир Константинов назвал способ для президента Украины Владимира Зеленского попасть в Крым. По его словам, он может это сделать только в наручниках и под конвоем.