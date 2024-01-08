Россия
ВсеОбществоПолитикаПроисшествияРегионыМосква69-я параллельМоя страна
13:00, 8 января 2024Россия

В Крыму назвали воздушные атаки ВСУ ожидаемыми

Глава крымского парламента Константинов: воздушные атаки ВСУ были ожидаемыми

Фото: Константин Михальчевский / РИА Новости

В Крыму прокомментировали воздушные атаки Вооруженных сил Украины (ВСУ). Глава крымского парламента Владимир Константинов заявил, что они были ожидаемыми. Его слова приводит РИА Новости.

«Приходилось не раз говорить, что они будут по нам бить тем, что у них под рукой окажется. До тех пор, пока мы им эти руки не поотбиваем», — отметил политик.

Известно, что украинские войска несколько раз пытались атаковать Республику Крым и Севастополь, используя ракеты и беспилотники. Все наступления отразила система противовоздушной обороны (ПВО).

Ранее глава крымского парламента Владимир Константинов назвал способ для президента Украины Владимира Зеленского попасть в Крым. По его словам, он может это сделать только в наручниках и под конвоем.

Что думаешь? Оцени!
      Мария Винар
      Комментарии отключены
      Последние новости

      Над городом в ЛНР произошел внештатный сход авиабомбы. Что известно о случившемся?

      В правительстве рассказали о последствиях закрытия границы с Финляндией

      В Белоруссии пролет моста обрушился при демонтаже

      ВС России нанесли удар по месту совещания командиров украинской теробороны

      Киркоров захотел передать свой гонорар пострадавшим при обстреле Белгорода

      Названо число обесточенных населенных пунктов Украины

      Пушилин объяснил ситуацию с возможными преемниками Зеленского

      Российские войска ударили «Кинжалами» по территории Украины

      Москвичам пообещали потепление

      В Крыму назвали воздушные атаки ВСУ ожидаемыми

      Все новости
      РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологий
      © 1999–2024 ООО «Лента.Ру»
      Нашли опечатку? Нажмите
      Ctrl+Enter
      18+
      Лента добра деактивирована.
      Добро пожаловать в реальный мир.
      Все новости