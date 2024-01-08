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11:24, 8 января 2024Силовые структуры

В ЛНР задержали двух подозреваемых в шпионаже в пользу Киева

ФСБ России задержала двух жителей ЛНР за шпионаж в пользу Киева

Фото: Александр Река / ТАСС

В Луганской народной республике (ЛНР) задержали двух жителей, подозреваемых в шпионаже в пользу Киева. Об этом со ссылкой на региональное управление ФСБ России сообщает «Интерфакс».

По данным ведомства, один из задержанных собирал сведения о местах дислокации личного состава и военной техники Народной милиции и других силовых структур республики, а затем передавал их сотрудникам Службы безопасности Украины (СБУ) при личных встречах.

Второй фигурант дела добывал информацию о сотрудниках правоохранительных органов региона, впоследствии он передавал ее СБУ через мессенджер.

В отношении задержанных возбуждены уголовные дела по статье 276 УК России («Шпионаж»).

В декабре прошлого года в Ростовской области задержали 40-летнего гражданина Украины, шпионившего за Вооруженным силами России. Мужчина собирал и передавал украинской разведке информацию о местах дислокации воинских подразделений российской армии.

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