В ЛНР задержали двух подозреваемых в шпионаже в пользу Киева

ФСБ России задержала двух жителей ЛНР за шпионаж в пользу Киева

В Луганской народной республике (ЛНР) задержали двух жителей, подозреваемых в шпионаже в пользу Киева. Об этом со ссылкой на региональное управление ФСБ России сообщает «Интерфакс».

По данным ведомства, один из задержанных собирал сведения о местах дислокации личного состава и военной техники Народной милиции и других силовых структур республики, а затем передавал их сотрудникам Службы безопасности Украины (СБУ) при личных встречах.

Второй фигурант дела добывал информацию о сотрудниках правоохранительных органов региона, впоследствии он передавал ее СБУ через мессенджер.

В отношении задержанных возбуждены уголовные дела по статье 276 УК России («Шпионаж»).

В декабре прошлого года в Ростовской области задержали 40-летнего гражданина Украины, шпионившего за Вооруженным силами России. Мужчина собирал и передавал украинской разведке информацию о местах дислокации воинских подразделений российской армии.