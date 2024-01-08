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17:08, 8 января 2024Интернет и СМИ

В США рассказали о позитивных последствиях расширения БРИКС для России и Ирана

Bloomberg: расширение БРИКС позволит снизить западное давление на Россию и Иран

Фото: Григорий Сысоев / РИА Новости

Присоединение к БРИКС новых членов, включая ОАЭ и Саудовскую Аравию, позволит России и Ирану игнорировать западные санкции, а также снизит зависимость государств от доллара. Об этих позитивных последствиях расширения БРИКС сообщает Bloomberg.

«Расширение БРИКС в два раза не сделает его более серьезной угрозой для Запада, но может уменьшить его влияние на такие страны, как Россия или Иран», — говорится в публикации.

Как отмечает издание, в контексте конфликтов на Украине и в секторе Газа снижение западного давления на Россию и Иран является немаловажным.

Автор статьи уточняет, что Новый банк развития БРИКС осуществляет проекты без привязки к доллару, поскольку почти четверть кредитов НБР выдается в местной валюте, а присоединение к объединению ОАЭ и Саудовской Аравии позволит увеличить приток капитала.

Ранее стало известно, что Саудовская Аравия официально стала членом БРИКС. Саудовские власти отметили, что положительно смотрят на присоединение к межгосударственному объединению, так как это позволит стране укрепить свои позиции на мировой арене.

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      Дарья Балацкая
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