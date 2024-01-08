Резиденция экс-премьера Японии полностью сгорела из-за палочки с благовониями

NHK: резиденция экс-премьера Японии Танаки полностью сгорела в Токио

Двухэтажная резиденция бывшего премьер-министра Японии Какуэя Танаки полностью сгорела в центре Токио. Об этом сообщает телеканал NHK.

Предполагается, что возгорание общей площадью 800 квадратных метров произошло из-за палочки с благовониями, которую поставила в здании дочь экс-политика Макико Танака, руководившая ранее министерством иностранных дел страны.

Пожар потушили за два часа, но к тому времени уже сгорела сама резиденция, а также частично выгорело находившееся рядом одноэтажное здание. С огнем боролись 20 пожарных нарядов.

Танака возглавлял правительство Японии в 1972-1974 годах, после чего ушел в отставку, был арестован из-за коррупционного скандала и даже вышел из правящей партии. Несмотря на это, он продолжал обладать большим влиянием на политику страны, за что заслужил звание ее «теневого генерала».

