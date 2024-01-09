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16:05, 9 января 2024Экономика

Аналитик допустил резкий скачок курса доллара

Аналитик Антонов: курс доллара может укрепиться до 93,8 рубля к середине января

Фото: Sergey Petrov / news.ru / Globallookpress.com

К середине января 2024 года курс доллара может резко укрепиться к российской валюте и достичь уровня в 93,8 рубля. Такой сценарий допустил финансовый аналитик компании BitRiver Владислав Антонов. Его слова приводит «Прайм».

В качестве одной из главных причин подобной динамики эксперт назвал вероятную высокую активность импортеров, которая может ослабить валютные позиции рубля. Однако ожидать еще более резкого ослабления российской валюты к американской в ближайшей перспективе не стоит, полагает эксперт.

В частности, биржевые цены на нефть пока не демонстрируют существенных колебаний, что создает препятствие для высокой волатильности курса рубля. В ближайшей перспективе Антонов спрогнозировал сохранение биржевых цен на сырье в диапазоне 75-78 долларов за баррель.

В ходе торгов 9 января на Московской бирже (Мосбирже) курс доллара опустился ниже отметки в 90 рублей впервые с конца декабря 2023 года. При этом в начале сессии котировки американской валюты находились на уровне в 91,74 рубля. Ближе к 16:00 по московскому времени курс доллара упал почти до 89,73 рубля. Таким образом с начала торгового дня мировая резервная валюта подешевела более чем на 2 рубля.

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