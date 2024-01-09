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15:51, 9 января 2024Экономика

В России подешевело топливо

Бензин и летний дизель на Санкт-Петербургской бирже подешевели на 1-4 %

Фото: Dawn McDonald / Unsplash

Бензин и летнее дизельное топливо на торгах 9 января подешевели на один-четыре процента. О снижении цен на Санкт-Петербургской международной товарно-сырьевой бирже (СПбМТСБ) свидетельствуют данные площадки.

Топливо марки Аи-92 по территориальному индексу Европейской части России подешевело на 1,36 процента, до 39,36 тысячи рублей за тонну. Бензин Аи-95 подешевел на 1,63 процента, до 42,35 тысячи рублей за тонну.

Также на торгах летний дизель подешевел на 3,73 процента, до 51,2 тысячи рублей за тонну. Цена межсезонного топлива снизилась на 2,82 процента, до 51,92 тысячи рублей. Зимнее дизтопливо подорожало на 0,15 процента, до 63,9 тысячи рублей за тонну. Стоимость мазута выросла до 13,33 тысячи рублей за тонну (плюс 1,77 процента), а сжиженных углеводородных газов — снизилась до 22,36 тысячи рублей (минус 7,46 процента). Авиакеросин подешевел до 80,26 тысячи рублей (минус 0,08 процента).

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      Вячеслав Агапов
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