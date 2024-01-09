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20:11, 9 января 2024Наука и техника

Назван смартфон с лучшей камерой

Google Pixel 7a стал смартфоном с лучшей камерой в тестах блогера Браунли

Фото: Daniel Romero / Unsplash

Популярный блогер Маркес Браунли назвал Google Pixel 7a смартфоном с лучшей камерой на рынке по итогам 2023 года. Об этом автор заявил в ролике на своем YouTube-канале.

В тестах блогер использовал 20 смартфонов, разбитых на четыре группы. Затем автор сформировал страницу с голосованием, на которой пользователи должны были выбрать лучшие, по их мнению, фотографии, не зная устройств, на которые они были сделаны. Каждому аппарату присваивались очки. По результатам теста гаджетом с лучшей камерой был выбран Google Pixel 7a, который набрал 1660 баллов.

В топ-3 списка попали другие девайсы бренда Google — флагман Pixel 8 Pro и складной девайс Pixel Fold. В первую десятку также включили OnePlus Open, Samsung Galaxy S23, Samsung Z Flip 5, iPhone 15 Pro, Vivo X90 Pro, Samsung Z Fold 5 и Moto RAZR Plus.

Ниже расположились OnePlus 11, Asus ROG Phone 7, Asus Zenfone 10, Oppo Find X6 Pro, iPhone 15, Samsung Galaxy S23 Ultra, Fairphone 5, Nothing Phone 2, Xiaomi 13 Ultra и Sony Xperia 1V.

В отдельных тестах — при обычном дневном свете — победил Google Pixel 7a. При съемках в условиях плохого освещения лучшим назвали iPhone 15 Pro, в портретном режиме — Google Pixel 8 Pro.

В конце 2022 года блогер Маркес Браунли назвал Google Pixel 6a смартфоном с лучшей камерой на рынке. В топ-3 также попали Google Pixel 7 Pro и Asus Zenfone 9.

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      Андрей Ставицкий
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