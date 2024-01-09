Ценности
ВсеСтильВнешний видЯвленияРоскошьЛичности
11:51, 9 января 2024Ценности

Дженнифер Лопес снялась в новом клипе в откровенном свадебном платье

Кадр: @jlo

Американская певица и актриса Дженнифер Лопес снялась в новом клипе на песню Can't Get Enough в откровенном наряде. Отрывок видео появился в ее Instagram (соцсеть запрещена в РФ; принадлежит корпорации Meta, которая признана в России экстремистской и запрещена).

На размещенных кадрах 54-летняя знаменитость предстала вместе с актерами, изображавшими жениха и священника. При этом она позировала в облегающем свадебном платье фасона «рыбий хвост». В свою очередь, одежда оказалась украшена вырезами в виде сердец, которые обнажали живот и часть бедер звезды.

Материалы по теме:
Нагнули патриархат. Ирина Шейк в прозрачном платье и Ким Кардашьян без лица — самые эпатажные образы главного бала США
Нагнули патриархат.Ирина Шейк в прозрачном платье и Ким Кардашьян без лица — самые эпатажные образы главного бала США
14 сентября 2021
Искусство шока Леди Гага в белье, оголенная Ким Кардашьян и мужчины в юбках: что творилось на Met Gala
Искусство шокаЛеди Гага в белье, оголенная Ким Кардашьян и мужчины в юбках: что творилось на Met Gala
7 мая 2019

Также артистка примерила корсетное белое платье без бретелей и с короткой пышной юбкой, скомбинировав его с чулками с кружевной отделкой.

В декабре папарацци сфотографировали Дженнифер Лопес в откровенном виде во время отдыха. На размещенных кадрах звезда предстала в белом бикини, состоящем из плавок и бюстгальтера с треугольными чашками.

Что думаешь? Оцени!
      Карина Черных
      Комментарии отключены
      Последние новости

      В Кремле прокомментировали обстрелы территории России кассетными боеприпасами

      В ООН заявили о снижении цен на продукты в мире

      Аренда квартир в российских городах подорожала

      Дерматолог посоветовала людям с акне отказаться от одной процедуры

      Москвичи заявили в полицию на известный магазин из-за поранившей их сына шапки

      Гашек обратился к российским хоккеистам и чиновникам

      Стало известно о возможном визите Зеленского в Швейцарию

      Кулеба понадеялся на получение замороженных российских активов

      В Южной Корее приняли закон о запрете употребления собак в пищу

      Выступивший голым в поддержку вечеринки Ивлеевой певец задержан при попытке покинуть Россию. Что грозит лидеру «Щенков»?

      Все новости
      РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологий
      © 1999–2024 ООО «Лента.Ру»
      Нашли опечатку? Нажмите
      Ctrl+Enter
      18+
      Лента добра деактивирована.
      Добро пожаловать в реальный мир.
      Все новости