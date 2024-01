Дженнифер Лопес снялась в новом клипе в откровенном свадебном платье

Американская певица и актриса Дженнифер Лопес снялась в новом клипе на песню Can't Get Enough в откровенном наряде. Отрывок видео появился в ее Instagram (соцсеть запрещена в РФ; принадлежит корпорации Meta, которая признана в России экстремистской и запрещена).

На размещенных кадрах 54-летняя знаменитость предстала вместе с актерами, изображавшими жениха и священника. При этом она позировала в облегающем свадебном платье фасона «рыбий хвост». В свою очередь, одежда оказалась украшена вырезами в виде сердец, которые обнажали живот и часть бедер звезды.

Также артистка примерила корсетное белое платье без бретелей и с короткой пышной юбкой, скомбинировав его с чулками с кружевной отделкой.

В декабре папарацци сфотографировали Дженнифер Лопес в откровенном виде во время отдыха. На размещенных кадрах звезда предстала в белом бикини, состоящем из плавок и бюстгальтера с треугольными чашками.