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20:56, 18 мая 2024Россия

Путин поручил до осени восстановить пострадавший от паводков жилой фонд

Путин поручил до конца лета восстановить пострадавший от паводков жилой фонд

Фото: Александр Миридонов / Коммерсантъ

Президент России Владимир Путин поручил до конца лета восстановить жилой фонд в пострадавших от паводка регионах. Об этом он заявил на встрече с главой МЧС Александром Куренковым и руководителем Минприроды Александром Козловым, сообщается в официальном Telegram-канале Кремля.

«Лето пройдет быстро, а нам нужно за лето по максимуму все сделать, чтобы восстановить жилой фонд», — заявил глава государства.

Путин также призвал оперативно оценить ущерб домохозяйствам и ликвидировать последствия чрезвычайных ситуаций.

Ранее сообщалось, что глава МЧС России Куренков и глава Минстроя Ирек Файзуллин прибыли в Тюменскую область для осуществления контроля работ по сдерживанию паводка.

Куренков ознакомился с действиями, предпринимаемыми для ликвидации последствий паводка, а также получил информацию о помощи пострадавшему населению.

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