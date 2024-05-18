Путин поручил до осени восстановить пострадавший от паводков жилой фонд

Путин поручил до конца лета восстановить пострадавший от паводков жилой фонд

Президент России Владимир Путин поручил до конца лета восстановить жилой фонд в пострадавших от паводка регионах. Об этом он заявил на встрече с главой МЧС Александром Куренковым и руководителем Минприроды Александром Козловым, сообщается в официальном Telegram-канале Кремля.

«Лето пройдет быстро, а нам нужно за лето по максимуму все сделать, чтобы восстановить жилой фонд», — заявил глава государства.

Путин также призвал оперативно оценить ущерб домохозяйствам и ликвидировать последствия чрезвычайных ситуаций.

Ранее сообщалось, что глава МЧС России Куренков и глава Минстроя Ирек Файзуллин прибыли в Тюменскую область для осуществления контроля работ по сдерживанию паводка.

Куренков ознакомился с действиями, предпринимаемыми для ликвидации последствий паводка, а также получил информацию о помощи пострадавшему населению.