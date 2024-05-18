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21:03, 18 мая 2024Спорт

«Краснодар» вырвал победу у аутсайдера и продолжил погоню за чемпионством

«Краснодар» победил «Сочи» со счетом 3:2 в матче РПЛ, забив в добавленное время

Фото: Виталий Тимкив / РИА Новости

«Краснодар» одержал победу над «Сочи» в матче 29-го тура Российской премьер-лиги (РПЛ). Об этом сообщает корреспондент «Ленты.ру».

Встреча прошла в Сочи на «Олимпийском стадионе Фишт» и завершилась со счетом 3:2 в пользу гостей. Первый мяч на пятой минуте забил полузащитник Никита Кривцов. На 43-й минуте счет сравнял нападающий Сауль Гуарирапа. На 73-й минуте сочинцы вышли вперед благодаря голу Гуарирапы.

На 84-й минуте полузащитник Эдуард Сперцян реализовал пенальти и сравнял счет. На первой добавленной ко второму тайму минуте вырвал победу для «Краснодара» нападающий Мозес Кобнан Дэвид.

Таким образом, после 29 матчей «Краснодар» занимает второе место в турнирной таблице РПЛ, набрав 53 очка, и продолжает погоню за чемпионством. «Сочи» является аутсайдером и располагается на последнем 16-м месте, имея в активе 23 очка. Команда вылетела из РПЛ. Лидирует московское «Динамо» с 56 очками.

В следующем матче «Краснодар» примет московское «Динамо», а «Сочи» на выезде сыграют с казанским «Рубином». Обе встречи пройдут 25 мая.

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      Анастасия Борисова
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