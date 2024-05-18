Россия и КНДР обменялись туристами впервые со времен СССР

Козлов: Россия и КНДР обменялись туристами впервые со времен СССР

Россия и КНДР обменялись туристическими группами впервые со времен СССР, заявил глава межправительственной комиссии по торгово-экономическому и научно-техническому сотрудничеству РФ и Северной Кореи, министр природных ресурсов и экологии страны Александр Козлов. Об этом пишет РИА Новости.

По его словам, в 2024 году пошел хороший обмен туристами. «Впервые со времен СССР посетили (КНДР — прим. "Ленты.ру") из Приморского края, Калининградской области, других регионов нашей страны, поменялись туристами», — доложил Козлов Путину.

Он добавил, что Россия и КНДР обсуждают сотрудничество в сельском хозяйстве и других сферах.

Ранее лидер КНДР Ким Чен Ын поздравил президента России Владимира Путина с инаугурацией. Поздравительная телеграмма была передана через посольство России в Пхеньяне.