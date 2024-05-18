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21:00, 18 мая 2024Россия

Путин высказался о ситуации с паводками и пожарами в России

Путин назвал ситуацию с паводками и лесными пожарами в России «горячей»
СюжетЛесные пожары в России

Фото: Алексей Мальгавко / РИА Новости

Президент России Владимир Путин назвал ситуацию с паводками и лесными пожарами в некоторых российских регионах горячей. Как сообщает ТАСС, глава государства высказался в ходе совещания с главами МЧС и Минприроды.

«У нас несколько тем. Давайте начнем с основной, с текущей, самой горячей в прямом смысле этого слова. У нас паводки еще не закончились, хотел бы услышать ваш доклад по поводу того, что происходит в этих регионах», — начал встречу глава государства, обращаясь к главе МЧС Александру Куренкову.

Путин отметил, что параллельно в регионах складывается и пожароопасная ситуация. Он потребовал доклад по поводу развития ситуации у министра природных ресурсов и экологии Александра Козлова.

Тем временем в Омской области из-за ситуации с паводками ввели режим чрезвычайной ситуации федерального масштаба. Соответствующее решение было принято правительственной комиссией во главе с главой МЧС Куренковым.

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      Артур Галеев
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