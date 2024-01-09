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16:09, 9 января 2024Россия

Еще два украинских беспилотника перехвачены в небе над российскими регионами

Минобороны: над Курской и Орловской областями перехвачены и уничтожены два БПЛА

Фото: РИА Новости

В небе над Курской и Орловской областями перехвачены и уничтожены два украинских беспилотных летательных аппарата (БПЛА) самолетного типа. Об этом сообщает Минобороны России в Telegram.

Оба аппарата были поражены дежурными средствами противовоздушной обороны около 15:30 мск.

Вторжение дронов в российское воздушное пространство в военном ведомстве назвали попыткой террористической атаки на объекты на территории России.

Ранее очевидцы заявили о летящем в сторону Орла неопознанном беспилотнике. До этого сообщалось, что еще один БПЛА влетел в резервуар на территории расположенной в городе нефтебазы.

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      Алан Босиков
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