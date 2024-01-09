Полковник назвал главные задачи российской армии зимой

Полковник Матвийчук заявил о необходимости отодвинуть войска Украины на 25-30 км

Главными задачами российской армии зимой 2024 года станет продвижение в сторону Харькова, Херсона и Николаева. Кроме того, необходимо будет отодвинуть войска Украины на 25-30 километров. Об этом в разговоре с «Лентой.ру» заявил военный эксперт, полковник в отставке Анатолий Матвийчук.

«На донецком направлении необходимо срочно отодвинуть войска Украины хотя бы на 25-30 километров, чтобы прекратить обстрелы. И после взятия Марьинки главной задачей становится продвижение в сторону Краматорска. Следующий населенный пункт — Курахово, — сказал Матвийчук. — Краматорск — это центр всей конгломерации, там пункт управления группировки "Юг". Его взятие позволит полностью дестабилизировать ситуацию для Украины».

Полковник также добавил, что главными задачами российской армии этой зимой станет попытка дальнейшей дестабилизации обстановки на фронте и продвижение в сторону Харькова, Херсона и Николаева. Украину Матвийчук назвал неготовой к их обороне.

«Украина будет пытаться их отстоять. Но она так увлеклась своим контрнаступлением, что не подумала про оборону и теперь поспешно пытается к ней перейти. Это фактически нереально, поскольку требует тяжелейшего физического труда и моря техники, которой нет», — объяснил военный.

Ранее сообщалось, что российская армия после взятия Марьинки начала продвигаться к Курахово, ухудшая обстановку для Вооруженных сил Украины (ВСУ).