Военкоры сообщили о продвижении ВС России к Курахово после взятия Марьинки

«РВ»: российские войска после взятия Марьинки продвигаются к Курахово

Российская армия после взятия Марьинки начали продвигаться к Курахово, ухудшая обстановку для Вооруженных сил Украины (ВСУ). Об этом сообщил Telegram-канал «Военкоры Русской Весны» («РВ»).

Уточняется, что продвижение зафиксировано на юго-востоке товарищества «Врожай», расположенного западнее Марьинки. Также ВС РФ продолжили штурмовать дачные участки в сторону Георгиевки, заняв полтора квадратных километра. Кроме того, в восточных окрестностях северной части села ВС РФ заняли Православный храм УПЦ МП и еще несколько домов, пишут «РВ».

Ранее советник главы Донецкой народной республики Ян Гагин заявил, что Курахово является следующим после Марьинки крупным населенным пунктом. По его сведениям, именно туда отошли основные силы ВСУ, а власти уже начали эвакуацию государственных служб из города.