Бывший СССР
ВсеПрибалтикаУкраинаБелоруссияМолдавияЗакавказьеСредняя Азия
08:35, 9 января 2024Бывший СССР

Военкоры сообщили о продвижении ВС России к Курахово после взятия Марьинки

«РВ»: российские войска после взятия Марьинки продвигаются к Курахово

Фото: Tsitsagi Nikita / news.ru / Global Look Press

Российская армия после взятия Марьинки начали продвигаться к Курахово, ухудшая обстановку для Вооруженных сил Украины (ВСУ). Об этом сообщил Telegram-канал «Военкоры Русской Весны» («РВ»).

Уточняется, что продвижение зафиксировано на юго-востоке товарищества «Врожай», расположенного западнее Марьинки. Также ВС РФ продолжили штурмовать дачные участки в сторону Георгиевки, заняв полтора квадратных километра. Кроме того, в восточных окрестностях северной части села ВС РФ заняли Православный храм УПЦ МП и еще несколько домов, пишут «РВ».

Ранее советник главы Донецкой народной республики Ян Гагин заявил, что Курахово является следующим после Марьинки крупным населенным пунктом. По его сведениям, именно туда отошли основные силы ВСУ, а власти уже начали эвакуацию государственных служб из города.

Что думаешь? Оцени!
      Марина Совина
      Комментарии отключены
      Последние новости

      Известного российского поэта сбила машина в Москве. Он находится в тяжелом состоянии

      Россияне массово устремились в одну пляжную страну Азии

      Жена футболиста Смолова раскрыла секрет похудения на 17 килограммов после родов

      Россиян начнут предупреждать о критичном росте долгов

      Россиянам объяснили правила ухода за зубными имплантами

      Трое россиян жестоко избили двух прохожих за замечание

      Пушилин заявил о желании Запада затягивать конфликт на Украине до конца

      Известный актер высказался об исчезновении коренных москвичей

      Российским компаниям разрешили не имитировать продажу валюты

      В США восстановили связь с лунным модулем Peregrine

      Все новости
      РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологий
      © 1999–2024 ООО «Лента.Ру»
      Нашли опечатку? Нажмите
      Ctrl+Enter
      18+
      Лента добра деактивирована.
      Добро пожаловать в реальный мир.
      Все новости