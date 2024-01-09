Гол Малкина помог «Питтсбургу» одержать победу в матче НХЛ

Гол и передача Малкина помогли «Питтсбургу» победить «Филадельфию» в матче НХЛ

Российский нападающий «Питтсбург Пингвинс» Евгений Малкин забросил шайбу в матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги (НХЛ) против «Филадельфии Флайерс». Результаты доступны на сайте лиги.

Встреча прошла на арене «Уэллс Фарго-центр» и завершилась со счетом 4:1. Гол стал для Малкина 486-м в карьере. Также 37-летний спортсмен отметился результативной передачей. Хоккеист был признан первой звездой матча.

28 декабря 2023 года Малкин вышел на второе место среди россиян по количеству заброшенных шайб в регулярных чемпионатах НХЛ. Во встрече против «Нью-Йорк Айлендерс» (7:0) форвард отметился дублем и довел число голов до 484. Это позволило ему обогнать Сергея Федорова, на счету которого 483 шайбы.

Нападающий выступает за «Питтсбург» с 2006 года. Вместе с командой он стал трехкратным обладателем «Кубка Стэнли».