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09:29, 28 декабря 2023Спорт

Малкин вышел на второе место в списке лучших снайперов НХЛ среди россиян

Евгений Малкин вышел на второе место в списке лучших снайперов НХЛ среди россиян

Фото: Charles LeClaire / USA TODAY Sports / Reuters

Нападающий «Питтсбург Пингвинс» Евгений Малкин вышел на второе место среди россиян по количеству заброшенных шайб в регулярных чемпионатах Национальной хоккейной лиги (НХЛ). Об этом сообщает корреспондент «Ленты.ру».

Во встрече против «Нью-Йорк Айлендерс» (7:0) форвард отметился дублем и довел число голов до 484. Это позволило ему обогнать Сергея Федорова (483 шайбы) и стать вторым в списке лучших российских снайперов лиги. Лидерство с 828 шайбами удерживает форвард «Вашингтон Кэпиталс» Александр Овечкин.

Малкин в нынешнем сезоне провел 33 матча в регулярном чемпионате НХЛ, Форвард забросил 13 шайб и сделал 16 результативных передач.

Нападающий выступает за «Питтсбург» с 2006 года. Вместе с командой он стал трехкратным обладателем «Кубка Стэнли».

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      Алексей Гусев
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