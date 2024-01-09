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14:33, 9 января 2024Экономика

Крупнейший покупатель российской нефти запустил добычу на новом месторождении

Индия запустила добычу нефти на глубоководном месторождении в Бенгальском заливе

Фото: Maxim Shemetov / Reuters

Индийская государственная корпорация нефти и природного газа ONGC запустила добычу нефти на флагманском проекте в Бенгальском заливе. Об этом со ссылкой на заявление канцелярии премьер-министра Индии Нарендры Моди сообщает РИА Новости.

Глубоководное месторождение KG-DWN 98/2 расположено в 25 километрах от берега, в бассейне рек Кришна и Годавари. Предполагается, что на пиковый уровень в 45 тысяч баррелей в сутки поставки выйдут в июне 2024 года.

Весь объем будет направлен на внутренний рынок. В настоящее время страна является одним из главных импортеров нефти в мире, в том числе в течение 2023 года она являлась крупнейшим покупателем сырья из России.

Собственная добыча позволит Индии сократить закупки. Проект G-DWN 98/2 увеличит объем добычи нефти ONGC на 11 процентов, а газа — на 15 процентов. Пока собственная добыча газа закрывает потребности Индии на 50 процентов, а нефти — на 15 процентов. При этом энергетические потребности государства быстро растут.

Ранее министр нефти и природного газа Индии Хардипа Пури заявил, что сокращение поставок российской нефти не связано с проблемами с оплатой из-за западных санкций. По его словам, местные покупатели реагируют в первую очередь на стоимость энергоресурсов, и сырье из России начало проигрывать конкуренцию.

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      Платон Щукин
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