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13:56, 9 января 2024Экономика

Описано будущее курса валют

Экономист Григорьев спрогнозировал доллар по 88-91 в январе

Фото: Sergey Petrov / News.ru / Globallookpress.com

Переход из одного года в другой всегда сопровождается снижением деловой активности, поэтому нужно дождаться хотя бы середины января, чтобы на рынке начали проявляться какие-то тенденции, однако уже сейчас можно сделать предварительный прогноз по курсу, сообщил финансовый эксперт, кандидат экономических наук Владимир Григорьев. Будущее валют он описал в беседе с «Лентой.ру».

«Хотя, конечно, не весь мир так долго отдыхал, как мы, и на работу кто-то вышел раньше, сложно еще судить. Я думаю, что пока, предварительно, можно прогнозировать где-то уровень 88-91 [рубля] по доллару и по евро где-то 96-101 на ближайшие рабочие три недели этого месяца, если макроэкономические и политические условия не будут существенно меняться», — поделился эксперт.

Курс доллара от TradingView

Курс рубля начал укрепляться в начале утренних торгов на Московской бирже 4 января. Доллар подешевел до 91,94 рубля, евро до 100,17 рубля. На момент написания материала американская валюта торгуется на уровне 89,9 рубля, европейская — 98,1.

Одним из факторов укрепления рубля стало сообщение о возобновлении операций Центральным Банком, связанных с пополнением или расходованием средств Фонда национального благосостояния (ФНБ). Представленная схема свидетельствует о том, что с 9 января регулятор начнет чистую продажу валюты.

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