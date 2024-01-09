Экономика
ВсеГосэкономикаБизнесРынкиКапиталДеловой климатСоциальная сфераИнвестиции
19:40, 9 января 2024Экономика

Microsoft предупредили о новых проблемах в Европе

Еврокомиссия заявила о начале проверки в отношении инвестиций Microsoft в OpenAI

Фото: Dado Ruvic / Illustration / Reuters

Американская корпорация Microsoft может столкнуться с новыми проблемами с регуляторами в Европе. Об этом компанию предупредили чиновники Еврокомиссии (ЕК), их заявление приводит CNBC.

ЕК сообщила, что начала расследование о конкуренции и изучает «некоторые соглашения, заключенные между крупными игроками цифрового рынка и разработчиками и поставщиками генеративного искусственного интеллекта», в том числе в отношении многомиллиардных инвестиций Microsoft в компанию по искусственному интеллекту OpenAI.

«Европейская комиссия проверяет, могут ли инвестиции Microsoft в OpenAI подлежать рассмотрению в соответствии с Регламентом ЕС о сделках по слиянию», — говорится в заявлении ЕК. Комиссия также сообщила, что направила запросы нескольким крупным игрокам рынка и другим заинтересованным сторонам, чтобы получить информацию об уровне конкуренции в сфере искусственного интеллекта в настоящее время.

Материалы по теме:
«Мы не про жадность» Microsoft 25 лет приучала весь мир к Windows. Что позволит ей победить Apple?
«Мы не про жадность»Microsoft 25 лет приучала весь мир к Windows. Что позволит ей победить Apple?
23 сентября 2020
«Мы никогда не ссорились» Билл Гейтс расстался с женой после 27 лет брака. Их развод может стать самым дорогим в истории
«Мы никогда не ссорились»Билл Гейтс расстался с женой после 27 лет брака. Их развод может стать самым дорогим в истории
5 мая 2021

Сообщается также, что инвестиции Microsoft уже заинтересовали антимонопольные регуляторы США и Великобритании, которые инициировали первоначальные проверки.

Технологический гигант впервые вложил деньги в OpenAI в 2019 году — один миллиард долларов. На сегодня общий объем этих инвестиций достиг 13 миллиардов долларов. OpenAI получила широкую известность как компания, разработавшая чат-бот с искусственным интеллектом ChatGPT. Microsoft уже интегрировала некоторые технологии OpenAI в свои продукты Office и Windows.

В октябре американская корпорация закрыла сделку по приобретению студии разработчика игр-бестселлеров Call of Duty и World of Warcraft, Activision Blizzard, за 69 миллиардов долларов. Это стало возможным после того, как компания согласилась исключить из сделки права на облачные игры Activision, после чего сделка была одобрена британским антимонопольным регулятором, Управлением по конкуренции и рынкам (CMA).

Что думаешь? Оцени!
      Влада Горячева
      Комментарии отключены
      Последние новости

      Запад провел секретную встречу по Украине. Чего добились переговорщики?

      Hermes обругали за продажу дорогих конвертов со словами «мы шутка для богачей»

      Самолет подпрыгнул при посадке, выпустил пламя из-под шасси и попал на видео

      ТЦ в Белгороде сократили время работы

      Назван смартфон с лучшей камерой

      Лавров обсудил с иранским коллегой ситуацию в Газе и в Красном море

      Политолог высказался о готовности ЕС к условиям Венгрии по бюджету для Украины

      В российском селе пожаловались на падающую водонапорную башню

      Полиция задержала участников нападения на ветерана СВО в российском регионе

      Россия вдвое нарастила поставки белорусских яиц

      Все новости
      РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологий
      © 1999–2024 ООО «Лента.Ру»
      Нашли опечатку? Нажмите
      Ctrl+Enter
      18+
      Лента добра деактивирована.
      Добро пожаловать в реальный мир.
      Все новости