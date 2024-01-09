Microsoft предупредили о новых проблемах в Европе

Еврокомиссия заявила о начале проверки в отношении инвестиций Microsoft в OpenAI

Американская корпорация Microsoft может столкнуться с новыми проблемами с регуляторами в Европе. Об этом компанию предупредили чиновники Еврокомиссии (ЕК), их заявление приводит CNBC.

ЕК сообщила, что начала расследование о конкуренции и изучает «некоторые соглашения, заключенные между крупными игроками цифрового рынка и разработчиками и поставщиками генеративного искусственного интеллекта», в том числе в отношении многомиллиардных инвестиций Microsoft в компанию по искусственному интеллекту OpenAI.

«Европейская комиссия проверяет, могут ли инвестиции Microsoft в OpenAI подлежать рассмотрению в соответствии с Регламентом ЕС о сделках по слиянию», — говорится в заявлении ЕК. Комиссия также сообщила, что направила запросы нескольким крупным игрокам рынка и другим заинтересованным сторонам, чтобы получить информацию об уровне конкуренции в сфере искусственного интеллекта в настоящее время.

Сообщается также, что инвестиции Microsoft уже заинтересовали антимонопольные регуляторы США и Великобритании, которые инициировали первоначальные проверки.

Технологический гигант впервые вложил деньги в OpenAI в 2019 году — один миллиард долларов. На сегодня общий объем этих инвестиций достиг 13 миллиардов долларов. OpenAI получила широкую известность как компания, разработавшая чат-бот с искусственным интеллектом ChatGPT. Microsoft уже интегрировала некоторые технологии OpenAI в свои продукты Office и Windows.

В октябре американская корпорация закрыла сделку по приобретению студии разработчика игр-бестселлеров Call of Duty и World of Warcraft, Activision Blizzard, за 69 миллиардов долларов. Это стало возможным после того, как компания согласилась исключить из сделки права на облачные игры Activision, после чего сделка была одобрена британским антимонопольным регулятором, Управлением по конкуренции и рынкам (CMA).