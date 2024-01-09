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14:32, 9 января 2024Мир

МИД России прокомментировал арест гражданина США Вудлэнда

МИД РФ: посольство США не обращалось по поводу консульского доступа к Вудлэнду

Фото: Vladimir Baranov / Globallookpress.com

Посольство США не обращалось по поводу консульского доступа к арестованному по обвинению в незаконном обороте наркотиков американскому гражданину Роберту Вудлэнду. Об этом заявили в МИД России, сообщает РИА Новости.

«Этим вопросом занимаются российские правоохранительные органы. Американское посольство в МИД России по поводу консульского доступа к гражданину США не обращалось», — прокомментировали в российском внешнеполитическом ведомстве.

Ранее Останкинский суд Москвы арестовал Вудлэнда по делу о незаконном обороте наркотиков. Решение было принято 6 января, мера пресечения в виде заключения под стражу избрана на два месяца — до 5 марта. Полицейские задержали его после приобретения 4,5 грамма наркотического вещества.

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      Семен Александров
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