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21:47, 9 января 2024Мир

Министра финансов Австрии лишили прав из-за превышения скорости

Главу Минфина Австрии Бруннера лишили прав из-за превышения скорости на 4 недели
Магнус Бруннер

Магнус Бруннер. Фото: Leonhard Foeger / Reuters

Главу Министерства финансов Австрии Магнуса Бруннера лишили водительских прав на четыре недели за превышение скорости. Об этом сообщает Kurier.

Министр ехал со скоростью более 130 километров в час при ограничении в 80 километров в час. Инцидент произошел в субботу, 6 января.

Отмечается, что глава ведомства на служебном автомобиле BMW 7 ехал на частную встречу. Дорожная полиция остановила Бруннера на автомагистрали долины Рейна (А14) в районе развязки Дорнбирн-Зюд.

В Министерстве финансов сообщили, что глава ведомства «сожалеет об инциденте».

Ранее сообщалось, что в Москве сотрудники Росгвардии и ДПС задержали депутата Госдумы Олега Савченко. По данным Telegram-канала Shot, силовики заявили, что Mercedes депутата находится в розыске по уголовному делу. Предварительно, дубликатом номеров машины Савченко могли воспользоваться преступники, поэтому они и попали в базу розыска.

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      Марина Совина
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