Минобороны сообщило об уничтожении четырех командно-наблюдательных пунктов ВСУ
Авиация Воздушно-космических сил (ВКС) Российской армии уничтожила четыре командно-наблюдательных и три опорных пункта Вооруженных сил Украины (ВСУ) на краснолиманском направлении. Об этом РИА Новости сообщили в пресс-центре «Центральной» группировки войск.
Уточняется, что удары по позициям 13-й, 63-й и 100-й бригад ВСУ наносились в районах населенных пунктов Торское, Ямполовка и Червоная Диброва. При этом российские военные применили авиабомбы, оснащенные универсальными модулями планирования и коррекции УМПК-500.
Ранее бойцы Нацгвардии Украины описали подлет российской планирующей авиабомбы. По словам одного из военных, падение боеприпаса с 500 килограммами взрывчатки «звучит так, как будто открылись врата ада». При этом, отметил боец с позывным Кит, от таких бомб не спасают даже подземные бункеры.