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05:42, 9 января 2024Бывший СССР

Минобороны сообщило об уничтожении четырех командно-наблюдательных пунктов ВСУ

МО РФ: ВКС уничтожили 4 командно-наблюдательных пункта ВСУ у Красного Лимана

Фото: Валентин Капустин / РИА Новости

Авиация Воздушно-космических сил (ВКС) Российской армии уничтожила четыре командно-наблюдательных и три опорных пункта Вооруженных сил Украины (ВСУ) на краснолиманском направлении. Об этом РИА Новости сообщили в пресс-центре «Центральной» группировки войск.

Уточняется, что удары по позициям 13-й, 63-й и 100-й бригад ВСУ наносились в районах населенных пунктов Торское, Ямполовка и Червоная Диброва. При этом российские военные применили авиабомбы, оснащенные универсальными модулями планирования и коррекции УМПК-500.

Ранее бойцы Нацгвардии Украины описали подлет российской планирующей авиабомбы. По словам одного из военных, падение боеприпаса с 500 килограммами взрывчатки «звучит так, как будто открылись врата ада». При этом, отметил боец с позывным Кит, от таких бомб не спасают даже подземные бункеры.

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      Марина Совина
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