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21:38, 9 января 2024Мир

Мишель Обама заявила о бессоннице из-за страха перед выборами в США

Мишель Обама заявила, что не может спать из-за страха перед выборами в США
Мишель Обама

Мишель Обама. Фото: Evelyn Hockstein / Reuters

Супруга бывшего американского лидера Барака Обамы адвокат Мишель Обама заявила о бессоннице из-за страха перед президентскими выборами в стране. Об этом пишет Fox News со ссылкой на подкаст «On Purpose».

По ее словам, то, что не дает ей спать по ночам, связано с «миром, в котором мы живем». «Есть такое понятие, как "слишком много знать", и когда ты замужем за президентом Соединенных Штатов, который знает все обо всем на свете, иногда тебе просто хочется избавиться от этого», — поделилась она.

Бывшая первая леди США добавила, что ее беспокоит ряд проблем, в том числе войны и будущее искусственного интеллекта, изменение климата, явки избирателей. Однако предстоящие президентские выборы в Соединенных Штатах остаются главной проблемой, сказала она. По словам Обамы, она в ужасе от того, что может произойти.

В ноябре Мишель Обама отказалась отвечать на вопрос о том, будет ли публично поддерживать переизбрание президента страны Джо Байдена в 2024 году.
«Причина, по которой я не говорю об этом, заключается в том, что я знаю, каково это — быть по другую сторону этого, и я думаю, что это личное решение, которое должны принять он и его семья», — сказала она.

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      Марина Совина
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