ВС РФ уничтожили на Украине 20-летнего американского морпеха-наемника Брайана

Российские войска уничтожили в зоне проведения специальной военной операции (СВО) на Украине 20-летнего американского морпеха. Об этом говорится в некрологе газеты The Parkersburg News and Sentinel.

Telegram-канал «Военкоры русской весны» уточняет, что наемник Вооруженных сил Украины (ВСУ) Сет Патрик Брайан был ликвидирован в ходе операции на реке Днепр в Запорожской области. Выяснилось, что морпех вступил в Международный легион летом 2022 года, в ходе боев в Артемовске (украинское название — Бахмут) он был ранен осколком гранаты и контужен.

В конце декабря сербская газета «Политика» выяснила, что иностранные наемники перестали получать вознаграждение от ВСУ из-за уменьшения финансовой помощи США и их союзников. По данным журналистов, большинство из таких военных не хотят воевать и отправились по домам. «Причина в том, что многие не получили вознаграждение, а объяснения о том, что Запад остановил помощь, их явно не устроили», — пишет издание.