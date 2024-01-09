На Украине задержали поджигавших релейные шкафы за деньги подростков

В Киевской области задержали поджигавших релейные шкафы за деньги подростков

В Киевской области четверо подростков за деньги поджигали релейные шкафы по заказу от неизвестного через интернет. Об этом сообщает Telegram-канал «Политика Страны» со ссылкой на Национальную полицию Украины.

Двое жителей Борисполя 16 и 14 лет уже задержаны и отправлены в СИЗО. Кроме того, установлена причастность к произошедшему их 19-летнего товарища. Молодым людям грозит до 10 лет лишения свободы.

Релейные шкафы отвечают за работу светофоров на железнодорожных путях, и их повреждение приводит к нарушению движения поездов. До этого неоднократно появлялись сообщения о том, что украинские спецслужбы вербуют россиян для проведения подобных диверсий на территории РФ.

Ранее о повреждении объектов инфраструктуры на подконтрольной Киеву территории Запорожской области сообщил глава украинской областной военной администрации Юрий Малашко. Он уточнил, что ему поступили сообщения о «разрушении объектов инфраструктуры».