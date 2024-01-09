Украинские власти заявили о повреждении инфраструктуры в Запорожской области

Глава ОВА Малашко заявил о повреждении инфраструктуры в Запорожской области

На подконтрольной властям Украины территории Запорожской области были повреждены объекты инфраструктуры. Об этом заявил глава украинской областной военной администрации (ОВА) Юрий Малашко в своем Telegram-канале.

Он уточнил, что ему поступили сообщения о «разрушении объектов инфраструктуры».

8 января в Харьковской области и городе Кривой Рог Днепропетровской области Украины произошли взрывы. Как сообщалось, они были повторными. До этого на всей территории республики действовала воздушная тревога. Предупредительные сигналы прозвучали с 6:46 по 7:26 по московскому времени.

Ранее глава Днепропетровской областной военной администрации Сергей Лысак сообщил о повреждении административного здания в Днепропетровске в результате взрыва. В городе возникло два возгорания, которые были ликвидированы.