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10:12, 9 января 2024Бывший СССР

Украинские власти заявили о повреждении инфраструктуры в Запорожской области

Глава ОВА Малашко заявил о повреждении инфраструктуры в Запорожской области

Фото: Valery Melnikov / Reuters

На подконтрольной властям Украины территории Запорожской области были повреждены объекты инфраструктуры. Об этом заявил глава украинской областной военной администрации (ОВА) Юрий Малашко в своем Telegram-канале.

Он уточнил, что ему поступили сообщения о «разрушении объектов инфраструктуры».

8 января в Харьковской области и городе Кривой Рог Днепропетровской области Украины произошли взрывы. Как сообщалось, они были повторными. До этого на всей территории республики действовала воздушная тревога. Предупредительные сигналы прозвучали с 6:46 по 7:26 по московскому времени.

Ранее глава Днепропетровской областной военной администрации Сергей Лысак сообщил о повреждении административного здания в Днепропетровске в результате взрыва. В городе возникло два возгорания, которые были ликвидированы.

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