Названы самые пунктуальные авиакомпании мира

Cirium: авиакомпания Avianca Airlines названа самой пунктуальной в 2023 году

Латиноамериканская авиакомпания Avianca Airlines названа самой пунктуальной в мире по итогам 2023 года. Соответствующие данные приводит аналитическая организация Cirium, сообщает Ассоциация туроператоров России (АТОР).

По данным экспертов, 85,73 процента всех рейсов перевозчика прибыли в пункты назначения вовремя. На втором месте оказалась южноамериканская компания Azul Airlines с результатом в 85,51 процента. Третью строчку рейтинга наиболее пунктуальных занял Qatar Airways (85,11 процента).

В десятку лучших также вошли Delta Airlines (84,72 процента), Iberia (84,38 процента), Latam Airlines (84 процента), All Nippon Airways (82,75 процента), Japan Airlines (82,58 процента), Saudi Arabian Airlines (81,29 процента) и American Airlines (80,61 процента).

Ранее «Аэрофлот» возглавил рейтинг лучших авиакомпаний для полетов из России за рубеж. Компания стала лидером с итоговым баллом 86,4. На втором месте оказалась S7 Airlines с 60 баллами, а третью строчку занял «Азимут», набрав 58 баллов.