Нештатно сошедшую авиабомбу над городом в ЛНР обезвредили

Пасечник: саперы обезвредили нештатно сошедшую авиабомбу над Рубежным в ЛНР

Авиабомбу, нештатно сошедшую над городом Рубежное в Луганской народной республике (ЛНР), обезвредили саперы Минобороны России. Об этом сообщил глава региона Леонид Пасечник в Telegram-канале.

«Благодаря оперативной и тщательной работе инженерно-саперной группы Минобороны авиационный боеприпас, который находился на территории частного домовладения в Рубежном, удалось обезвредить и вывезти», — сказано в публикации.

Пасечник уточнил, что во время проведения саперных работ было эвакуировано около 300 человек, которые жили в радиусе километра от места падения снаряда. По его словам, городская администрация помогла поселиться эвакуированным в пунктах временного размещения, а также обеспечила их горячим питанием.

8 января произошел внештатный сход авиационного боеприпаса. Как сообщалось, авиабомба упала во время выполнения боевых задач самолетом Воздушно-космических сил России. Глава ЛНР информировал, что речь идет о фугасной авиабомбе ФАБ-250.