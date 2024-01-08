Над городом в ЛНР произошел внештатный сход авиабомбы. Что известно о случившемся?

Пасечник: внештатный сход авиабомбы ФАБ-250 произошел над Рубежным в ЛНР

Над городом Рубежное в Луганской народной республике (ЛНР) произошел внештатный сход авиационного боеприпаса. Он упал в ходе выполнения боевых задач самолетом Воздушно-космических сил России.

Глава региона Леонид Пасечник уточнил, что речь идет о фугасной авиабомбе ФАБ-250.

Власти раскрыли подробности случившегося

По словам руководителя ЛНР, в результате инцидента никто не пострадал. О разрушениях в районе схода боеприпаса не сообщается. Пасечник заверил, что держит ситуацию на личном контроле.

Известно, что жителей ближайших к району происшествия домов оперативно эвакуировали — им предложили разместиться в пункте временного размещения. На данный момент там находятся пять человек, включая двоих детей. Остальные граждане приняли решение остаться у родственников и друзей.

В настоящее время на месте работает следственно-оперативная группа МВД России, а также сотрудники МЧС и военной комендатуры. Принимается решение об обезвреживании упавшего боеприпаса.

Леонид Пасечник Фото: Кирилл Зыков / РИА Новости

ФАБ-250 превратили в планирующий высокоточный боеприпас

В мае прошлого года источник в оборонно-промышленном комплексе заявил, что в России доработали ФАБ-250. Известно, что данные корректируемые боеприпасы применяются с фронтовых истребителей-бомбардировщиков Су-34 в ходе спецоперации на Украине.

В рамках доработки авиабомбы ФАБ-250 установили на крылатые платформы и оснастили инерциальной навигационной системой. При скорости отцепа от самолета в 800-900 километров в час бомба планирует на дальность до 80 километров Источник в ОПК

Однако официального подтверждения этой информации не было.

Базовая версия ФАБ-250 весит 250 килограммов и способна нести 99 килограммов взрывчатого вещества, а модификация ФАБ-250-М62 — 227 килограммов, она вмещает 100 килограммов взрывчатки.

В Воронежской области ранее упал боеприпас с российского самолета

Над селом Петропавловка Острогожского района Воронежской области 2 января также произошел аварийный сход боеприпаса.

В результате случившегося пострадавших не было, специалисты начали расследование инцидента. На одной улице из-за падения снаряда образовалась воронка. Губернатор Воронежской области Александр Гусев уточнял, что жителей нескольких улиц перевезут в пункты временного размещения

Кроме того, местному правительству было поручено в максимально короткие сроки разобраться с выплатами компенсаций и строительством нового жилья. После обеспечения безопасности на месте происшествия и окончания работы силовых ведомств начнется оценка нанесенного ущерба, заключил Гусев.

В Белгороде произошел нештатный сход авиабомбы с самолета Су-34

Инцидент был зафиксирован в апреле прошлого года. В результате ЧП оказались повреждены жилые строения, позднее стало известно о двух пострадавших. По факту случившегося началось расследование.

По словам одного из очевидцев, взрыв был настолько мощный, что стоявший на улице автомобиль отбросило на крышу магазина. Другой местный житель опубликовал видео с места инцидента и заявил, что в районе схода авиабомбы «просто нету пол-улицы».

Губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков докладывал, что при взрыве было разрушено остекление в многоквартирном доме, взрывной волной повредило несколько припаркованных автомобилей и повалило столбы линии электропередачи. Также были зафиксированы разрушения в нескольких квартирах в жилом доме на соседней улице.