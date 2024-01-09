Российские полицейские нашли 360 охотничьих ножей в рейсовом автобусе

Полиция изъяла 360 охотничьих ножей в рейсовом автобусе Москва — Хасавюрт

Cотрудники полиции обнаружили крупную партию холодного клинкового оружия в рейсовом автобусе, следовавшем по маршруту Москва — Хасавюрт. Об этом «Ленте.ру» сообщили в пресс-службе МВД России.

В ходе проверки полицейские обратили внимание на коробки в багажном отсеке, внутри которых находились 360 ножей.

Водитель автобуса рассказал, что груз получил от незнакомца в Москве для адресата из Хасавюрта. Эксперты установили, что ножи являются охотничьими и относятся к холодному оружию, изготовлены промышленным способом.

Возбуждено уголовное дело по статье 222 УК РФ («Незаконный оборот оружия»). В ходе расследования будет установлен владелец ножей.