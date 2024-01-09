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10:41, 9 января 2024Силовые структуры

Российские полицейские нашли 360 охотничьих ножей в рейсовом автобусе

Полиция изъяла 360 охотничьих ножей в рейсовом автобусе Москва — Хасавюрт

Фото: Влад Некрасов / Коммерсантъ

Cотрудники полиции обнаружили крупную партию холодного клинкового оружия в рейсовом автобусе, следовавшем по маршруту МоскваХасавюрт. Об этом «Ленте.ру» сообщили в пресс-службе МВД России.

В ходе проверки полицейские обратили внимание на коробки в багажном отсеке, внутри которых находились 360 ножей.

Фото: Telegram-канал «МВД Медиа»

Водитель автобуса рассказал, что груз получил от незнакомца в Москве для адресата из Хасавюрта. Эксперты установили, что ножи являются охотничьими и относятся к холодному оружию, изготовлены промышленным способом.

Возбуждено уголовное дело по статье 222 УК РФ («Незаконный оборот оружия»). В ходе расследования будет установлен владелец ножей.

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      Любовь Ширижик
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