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14:25, 9 января 2024Путешествия

Обстановка в горах Сочи во время шторма попала на видео

В горах Сочи опасаются схода лавин и подъема уровня воды на побережье

Обстановка в горах Сочи во время снежного шторма попала на видео. Ролик публикует Telegram-канал «Крыша ТурДома».

На кадрах видно, как на местные горнолыжные курорты обрушился сильный снегопад. При этом, несмотря на бушующую стихию, люди продолжают подниматься в горы и пользоваться открытыми кресельными подъемниками.

По данным источника, погода в популярном у туристов городе резко испортилась еще в понедельник, 8 января. Сначала в Сочи пошел дождь, переходящий в мокрый снег, а после к нему добавились туман с грозой. Специалисты опасаются подъема уровня воды на сочинском побережье, а в горной местности — схода лавин.

«На Курорте "Красная Поляна" закрыты все трассы, на "Розе Хутор" работают только те, что ниже 1,1 тысячи метров, на "Газпроме" можно кататься на нескольких — с 1,5 до 1,1 тысячи метров», — говорится в сообщении.

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      Фариза Бацазова
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