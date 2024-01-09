Нехватку курятины в российских магазинах объяснили

Глава НСП Лахтюхов: недостаток мяса птицы в магазинах мог быть вызван морозами

Нехватка мяса птицы в российских торговых сетях в начале этого года могла быть вызван неблагоприятными погодными условиями. Из-за сильных морозов у логистических компаний могли возникнуть трудности с отгрузками продукции в розничные точки, заявил глава Национального союза птицеводов (НСП) Сергей Лахтюхов. Его слова приводит «Прайм».

Он также заверил, что к настоящему времени логистические трудности во многом удалось решить. Сейчас отгрузки мяса птицы с предприятий в российские магазины осуществляются на стабильной основе. «Проблем [с логистикой] не наблюдаем», — резюмировал Лахтюхов.

При этом производители курятины стабильно наращивают объемы производства, что также не должно способствовать образованию дефицита мяса птицы на внутреннем рынке. Так, в декабре 2023 года среднесуточный убой увеличился более чем на 3 процента в сравнении с ноябрьским значением, а по итогам последнего месяца осени показатель вырос почти на 10 процентов в сравнении с августом, заключил генеральный директор НСП.

В начале декабря агентство «Интерфакс» со ссылкой на заявление Минсельхоза сообщило о планах российских властей обнулить импортные пошлины на яйца и некоторые виды куриного мяса. Подобные меры тогда объяснили необходимостью насытить внутренний рынок и стабилизовать цены на эти категории продукции.