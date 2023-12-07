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13:44, 7 декабря 2023Экономика

В России задумались об увеличении завоза курятины из-за рубежа

Минсельхоз заявил о планах обнулить импортные пошлины на некоторые виды курятины

Фото: Александр Кряжев / РИА Новости

После заявления о готовности обнулить импортные пошлины на яйца Минсельхоз России допустил, что аналогичные меры будут приняты в отношении некоторых видов курятины. Об этом говорится в заявлении ведомства, на которое ссылается «Интерфакс».

В правительстве объяснил, что задумались об увеличении завоза мяса птицы из-за рубежа для насыщения внутреннего рынка и снижения розничных цен на продукцию. «Вместе с тем в условиях значительного увеличения спроса в 2023 году выросли цены на продукцию птицеводства», — говорится в сообщении.

При этом представитель Минсельхоза подчеркнул, что с начала года производство мяса птицы и яиц в российских сельхозпредприятиях выросло, а положительная динамика сохраняется.

Для ее поддержки ведомство уже добилось расширения направлений льготных кредитов, а также совместно с Минпромторгом готовит перевод производителей и торговых сетей на долгосрочные договоры поставок. В свою очередь Федеральная антимонопольная служба (ФАС) проводит проверки производителей, чтобы не допустить необоснованного повышения стоимости продукции.

Ранее глава замглавы Росптицесоюза (объединяет 250 главных предприятий по производству птицы в стране) Елена Степанова указывала, что сами птицеводы категорически против таких намерений властей. По ее словам, в результате завоза дешевого импорта рынок разбалансируется и собственное производство начнет падать.

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Еще в апреле этого года в организации предупреждали о возможных проблемах с мясом птицы в связи с уходом иностранных производителей оборудования, на которых приходится 80 процентов техники для переработки. Тогда в Росптицсоюзе напоминали, что отечественное оборудование позволяет отправлять на убой до 3 тысяч голов в час, тогда как иностранные аналоги перерабатывают до 14 тысяч птиц.

Правительство заинтересовалось проблемами рынка птицы после того, как на резкий рост цен в октябре обратил внимание президент Владимир Путин. На этом фоне подкомиссия по таможенно-тарифному и нетарифному регулированию, защитным мерам во внешней торговле одобрила квоту на беспошлинный ввоз курятины в объеме 160 тысяч тонн в 2024 году.

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      Платон Щукин
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