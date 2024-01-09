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16:16, 9 января 2024Путешествия

Пассажирку с тремя детьми выдворили с рейса лоукостера из-за одной ошибки

Лоукостер Jetstar снял с рейса женщину с тремя детьми из-за проблемы с багажом

Фото: Mick Tsikas / Reuters

Пассажирку с тремя детьми сняли с рейса австралийского лоукостера Jetstar из-за проблемы с оплатой багажа. Об этом сообщает таблоид Daily Mail.

По данным источника, 51-летняя женщина должна была лететь с тремя внуками младше 10 лет из Голд-Коста в Мельбурн, Австралия. Перед посадкой в самолет она забыла оплатить провоз сверхгабаритного багажа — из-за этой ошибки сотрудники авиакомпании выдворили ее с рейса.

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Зять женщины Джейми Таухи рассказал, что перевозчик дал семье 10 минут на оплату дополнительного сбора в размере 35 долларов (3,2 тысячи рублей). Мужчина перевел средства и сразу перезвонил в службу поддержки, но это не помогло. «Jetstar не приняла оплату и вообще отстранила мою тещу от полета, оставив ее и троих детей в аэропорту Голд-Коста без воды и еды», — пожаловался он в соцсетях.

В результате Таухи пришлось купить семье билеты на другой рейс еще на 600 долларов (54,5 тысячи рублей). В Jetstar заявили, что проведут расследование инцидента.

Ранее пассажирку, погладившую свою собаку перед вылетом, сняли с рейса авиакомпании Southwest Airlines. Бортпроводники также выгнали двух путешественников, которые встали на сторону девушки с питомцем.

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      Мария Борисова
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