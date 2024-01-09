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17:03, 9 января 2024Бывший СССР

Политическую кончину Зеленского сравнили с судьбой Саакашвили

Экс-депутат Олейник сравнил политическую кончину Зеленского с судьбой Саакашвили

Фото: Alina Smutko / Reuters

США намекают украинскому президенту Владимиру Зеленскому, что он повторит судьбу бывшего лидера Грузии Михаила Саакашвили. Так экс-депутат Верховной Рады Владимир Олейник прокомментировал слова секретаря комитета парламента Украины по нацбезопасности, обороне и разведке Романа Костенко о политической кончине Зеленского, пишет «Абзац».

«Костенко представляет партию миллиардера и архитектора цветных революций Джорджа Сороса. (…) Американцы уже намекают, что Зеленскому нужно думать не о своем имидже и переизбрании на второй срок, ему бы досидеть первый. Дальше в лучшем случае его ждет судьба Саакашвили», — объяснил он.

Олейник отметил, что США строят свой украинский проект, с которым Зеленский уже не справляется. По мнению экс-депутата Рады, украинскому главе пора заканчивать карьеру.

Ранее Костенко заявил, что политическая карьера Зеленского окончена. По его словам, лидеру Украины нужно понять, что он больше никогда не будет президентом. Он подчеркнул, что политик должен принимать решения, которые позволят сохранить страну, а не его рейтинг.

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      Кристина Есикова
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