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20:01, 9 января 2024Силовые структуры

Полиция задержала участников нападения на ветерана СВО в российском регионе

В Тюмени полицейские задержали участников нападения на ветерана СВО
СюжетСпециальная военная операция (СВО) на Украине

Фото: Виталий Смольников / Коммерсантъ

В Тюмени полицейские задержали всех участников конфликта, в котором пострадал участник СВО. Об этом «Ленте.ру» сообщила официальный представитель МВД Ирина Волк.

Возбуждено уголовное дело по статье 115 («Умышленное причинение легкого вреда здоровью») УК РФ.

По данным источника, конфликт произошел на улице Малышева в ночь на 9 января после того, как мужчина сделал замечание компании молодых людей. Те шумели и хамили прохожим. В ответ молодые люди напали на потерпевшего и стали его избивать.

Как сообщают РИА Новости, мужчина без сознания находился на улице, пока на место не прибыла бригада скорой помощи. Пациента доставили в областную клиническую больницу № 2, его состояние оценили как средней степени тяжести.

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      Илона Палей
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