Популярная телеведущая появилась на публике в прозрачном наряде

Британская телеведущая и модель Хлои Ферри появилась на публике в откровенном наряде. Соответствующий материал приводит Daily Mail.

Отмечается, что 28-летняя популярная телезвезда пришла в отель Soho в Лондоне на новую серию показов реалити-сериала «Джорди Шор», в котором исполнила одну из ролей. Для выхода в свет она выбрала прозрачный черный костюм, состоявший из кружевных блузки и брюк. Также знаменитость надела бюстгальтер и стринги в тон и нюдовые босоножки на шпильках.

Кроме того, Ферри взяла с собой миниатюрную сумку и сделала макияж в коричневой гамме.

Ранее в январе российская супермодель Ирина Шейк отметила день рождения в откровенном наряде и поделилась снимками с фанатами. Шейк появилась в нью-йоркском ресторане The Polo Bar в прозрачном облегающем платье цвета хаки, отказавшись от бюстгальтера.