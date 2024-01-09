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11:22, 9 января 2024Ценности

Популярная телеведущая появилась на публике в прозрачном наряде

Архивное фото

Архивное фото. Фото: Eamonn M. McCormack / Getty Images

Британская телеведущая и модель Хлои Ферри появилась на публике в откровенном наряде. Соответствующий материал приводит Daily Mail.

Отмечается, что 28-летняя популярная телезвезда пришла в отель Soho в Лондоне на новую серию показов реалити-сериала «Джорди Шор», в котором исполнила одну из ролей. Для выхода в свет она выбрала прозрачный черный костюм, состоявший из кружевных блузки и брюк. Также знаменитость надела бюстгальтер и стринги в тон и нюдовые босоножки на шпильках.

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Кроме того, Ферри взяла с собой миниатюрную сумку и сделала макияж в коричневой гамме.

Ранее в январе российская супермодель Ирина Шейк отметила день рождения в откровенном наряде и поделилась снимками с фанатами. Шейк появилась в нью-йоркском ресторане The Polo Bar в прозрачном облегающем платье цвета хаки, отказавшись от бюстгальтера.

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      Карина Черных
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