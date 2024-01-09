Экономика
ВсеГосэкономикаБизнесРынкиКапиталДеловой климатСоциальная сфераИнвестиции
20:27, 9 января 2024Экономика

Продажи топлива в России в 2023 году стали рекордными

Продажи топлива на Петербургской бирже в 2023-м выросли до рекордных 31 млн т.

Фото: Игорь Иванко / Коммерсантъ

По итогам 2023 года объем торгов топливом на Санкт-Петербургской международной товарно-сырьевой бирже (СПбМТСБ) стал рекордным, увеличившись на 6,4 процента по сравнению с предыдущим годом. Об этом говорится в заявлении торговой площадки.

Общий объем продажи нефтепродуктов на бирже составил 31 миллион тонн. В денежном выражении оборот вырос еще заметнее — на 15 процентов, до 1,616 триллиона рублей.

Материалы по теме:
Правительство ограничило вывоз топлива из России. Почему власти пошли на это?
Правительство ограничило вывоз топлива из России. Почему власти пошли на это?
21 сентября 2023
Россияне жалуются на дефицит бензина. Почему топлива не хватает, а цены на него растут?
Россияне жалуются на дефицит бензина.Почему топлива не хватает, а цены на него растут?
19 сентября 2023

Всего за 12 месяцев на бирже было реализовано 3,631 миллиона тонн бензина марки АИ-95 (плюс 2,5 процента в годовом выражении), 14,753 миллиона тонн дизельного топлива (плюс 7,9 процента) и 1,647 миллиона тонн авиакеросина (плюс 19,6 процента). При этом объем торгов бензином АИ-92 сократился на 3,7 процента, до 6,018 миллиона тонн.

Ранее сообщалось, что топливо на торгах 9 января на СПбМТСБ подешевело на 1-4 процента. Согласно данным площадки, цена бензина АИ-92 по территориальному индексу европейской части России снизилась на 1,36 процента, до 39,36 тысячи рублей за тонну. Топливо марки АИ-95 подешевело на 1,63 процента, до 42,35 тысячи рублей за тонну.

Что думаешь? Оцени!
      Влада Горячева
      Комментарии отключены
      Последние новости

      Запад провел секретную встречу по Украине. Чего добились переговорщики?

      Глава российского города отдала под общежитие нежилое здание и нанесла ущерб

      Российскую «Гибку-С» заметили в зоне СВО

      Врачи раскрыли оптимальную частоту смены трусов

      Популярный блогер описал жизнь в США словами «остаешься в полном одиночестве»

      World Aquatics признала мировой рекорд российского пловца

      Россиянин украл деньги у соседа по палате в наркобольнице и сел на три года

      В подконтрольном Киеву Херсоне снесли памятник Маяковскому

      Житель ФРГ прилетел в Россию ради помолвки, поругался с невестой и был ограблен

      Продажи топлива в России в 2023 году стали рекордными

      Все новости
      РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологий
      © 1999–2024 ООО «Лента.Ру»
      Нашли опечатку? Нажмите
      Ctrl+Enter
      18+
      Лента добра деактивирована.
      Добро пожаловать в реальный мир.
      Все новости