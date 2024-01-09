Продажи топлива в России в 2023 году стали рекордными

Продажи топлива на Петербургской бирже в 2023-м выросли до рекордных 31 млн т.

По итогам 2023 года объем торгов топливом на Санкт-Петербургской международной товарно-сырьевой бирже (СПбМТСБ) стал рекордным, увеличившись на 6,4 процента по сравнению с предыдущим годом. Об этом говорится в заявлении торговой площадки.

Общий объем продажи нефтепродуктов на бирже составил 31 миллион тонн. В денежном выражении оборот вырос еще заметнее — на 15 процентов, до 1,616 триллиона рублей.

Всего за 12 месяцев на бирже было реализовано 3,631 миллиона тонн бензина марки АИ-95 (плюс 2,5 процента в годовом выражении), 14,753 миллиона тонн дизельного топлива (плюс 7,9 процента) и 1,647 миллиона тонн авиакеросина (плюс 19,6 процента). При этом объем торгов бензином АИ-92 сократился на 3,7 процента, до 6,018 миллиона тонн.

Ранее сообщалось, что топливо на торгах 9 января на СПбМТСБ подешевело на 1-4 процента. Согласно данным площадки, цена бензина АИ-92 по территориальному индексу европейской части России снизилась на 1,36 процента, до 39,36 тысячи рублей за тонну. Топливо марки АИ-95 подешевело на 1,63 процента, до 42,35 тысячи рублей за тонну.