Прокуратура призвала суд отказать Трампу в юридическом иммунитете

Помощник прокурора Пирс призвал отказать Трампу в юридическом иммунитете

Помощник специального прокурора Джеймс Пирс в ходе заседания в Вашингтоне призвал суд отклонить претензии бывшего главы государства Дональда Трампа на юридический иммунитет в уголовном деле о попытках переиграть результаты выборов в 2020 году. Его слова приводит РИА Новости.

Пирс оспаривал существование в конституционном праве страны принципа абсолютного иммунитета глав исполнительной власти, предупредив о негативных последствиях внедрения такового. Он подчеркнул, что у президента уникальная конституционная роль, однако она не выше закона.

«Есть ли хоть квант иммунитета у бывшего президента? Мы считаем, что ответ на этот вопрос — нет», — подчеркнул он, призвав апелляционный суд принять позицию окружного, где слушается федеральное уголовное дело в отношении Трампа.

В декабре суд отклонил ходатайства защиты Трампа о прекращении возбужденного в отношении него уголовного дела о вмешательстве в выборы. Адвокаты бывшего американского лидера попросили федерального судью Таню Чуткан снять четыре обвинения, так как политик работал над «обеспечением честности выборов» 2020 года в рамках своих полномочий на посту главы Белого дома. По словам юристов, в связи с этим Трамп защищен президентским иммунитетом.