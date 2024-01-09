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09:17, 9 января 2024Бывший СССР

Пушилин заявил о желании Запада затягивать конфликт на Украине до конца

Пушилин призвал не испытывать иллюзий, что Запад прекращает помогать Украине

Фото: Viacheslav Ratynskyi / Reuters

Глава Донецкой народной республики (ДНР) Денис Пушилин призвал не испытывать иллюзий и думать, что Запад прекращает помогать Украине. Об этом он рассказал в интервью РИА Новости.

«Я бы все же не спешил здесь испытывать какие-то иллюзии, что все уже завершено и вся уже помощь перестала поступать. Это не так, здесь коллективный Запад будет эту ситуацию дожимать до конца — имеется в виду затягивать конфликт, насколько это возможно», — заявил глава региона.

По мнению Пушилина, Западу безразлична Украина и судьба ее граждан. Он отметил, что у западной стороны есть свои интересы, которыми она руководствуется. Ситуация, сложившаяся в республике, будет продолжаться, пока это выгодно Западу, считает глава ДНР. Пушилин также добавил, что США, Великобритания и другие страны Европы стали оппонентами России из-за своих действий.

Ранее канцлер ФРГ Олаф Шольц попросил Евросоюз уточнить у стран-членов организации запланированную помощь Киеву. По его словам, правительство Германии намерено удвоить военную поддержку Украины до восьми миллиардов евро в этом году. При этом такой суммы будет недостаточно, чтобы гарантировать безопасность Киеву в долгосрочной перспективе, подчеркнул Шольц.

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      Кристина Есикова
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