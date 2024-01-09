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06:05, 10 января 2024Россия

Названо количество готовых работать при финансовом благополучии россиян

«Авито Работа»: 55 процентов россиян хотели бы работать, даже будучи богатыми

Фото: Марина Мамонтова / Коммерсантъ

Больше половины россиян (55 процентов) хотели бы пойти на работу, даже если бы имели неограниченный запас богатств, выяснили аналитики платформы «Авито Работа». С результатами исследования ознакомилась «Лента.ру».

Опрос о готовности работать при условии финансового благополучия проводился среди 10 тысяч россиян. Отрицательно на вопрос ответили 35 процентов респондентов.

Чаще всего россияне называли среди причин, по которым они хотели бы работать, общение и социализацию (48 процентов), желание чувствовать себя нужными (36), помощь людям (36), творчество и искренний интерес к делу (34), самореализацию (26) и построение карьеры (14).

При этом стало известно, что при материальном благополучии почти половина (48 процентов) россиян хотели бы сменить профессию. Почти треть (32 процента) респондентов не стали бы менять сферу деятельности.

Больше всего россияне хотели бы работать для души в сферах искусства, развлечений и масс-медиа (10 процентов), туризма и гостиничного бизнеса (8), образования и науки (7), IT и телекоммуникаций (7). По 6 процентов опрошенных выделили для себя сферу медицины и фармацевтики, а также сельское хозяйство и агропромышленность. По 5 процентов голосов набрали фитнес и салоны красоты, строительство и недвижимость, производство и сырье, административная работа.

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