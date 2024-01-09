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03:02, 9 января 2024Забота о себе

Раскрыты главные плюсы и минусы отношений на расстоянии

Фото: The HK Photo Company / Unsplash

Психолог-сексолог центра семейного и сексуального образования Secrets Елена Грязнова заявила, что главным недостатком отношений на расстоянии является невозможность заняться сексом с партнером и недоступность тактильного контакта. Другие минусы и некоторые плюсы такого вида отношений она раскрыла «Ленте.ру».

Грязнова подчеркнула, что преимущества и недостатки отношений на расстоянии будут разными для каждого человека. Однако очевидными минусами она назвала невозможность в любой момент обнять и поцеловать партнера и заняться с ним любовью. В этом случае для создания иллюзии присутствия человека психолог посоветовала отправлять друг другу милые веще. «Подарки помогут обоим партнерам ощущать себя в более гармоничных отношениях, потому что это знак особого внимания и расположения с двух сторон», — объяснила она.

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Еще одним очевидным минусом Грязнова назвала отсутствие избранника рядом в важные моменты. При этом психолог отметила, что, когда люди читают сообщения от близких, они часто окрашивают текст своими эмоциями, которые не всегда соответствуют тем, которые имел в виду автор. Избежать недопонимания в этом случае, по мнению психолога, отчасти поможет разный тип взаимодействия: сообщения, смайлы, голосовые, видеозаписи, видеозвонки.

Часто отношения на расстоянии разрушаются от недоговорок и сокрытия истинных эмоций. Будьте откровенны со своим партнером, открыто выражайте чувства и проявляйте эмоции, не замалчиваете проблемы, иначе это может накопиться, как снежный ком, и разрушить и без того хрупкие отношения

Елена Грязнова психолог-сексолог

К плюсам отношений на расстоянии Грязнова отнесла тот факт, что партнеры могут представать друг перед другом в самом лучшем виде и в прекрасном настроении. В этом случае каждая встреча превращается для них в романтический праздник. Также в качестве преимущества психолог выделила новизну и радость от предвкушения предстоящей встречи.

Когда мы с вами перманентно испытываем бытовые трудности, то со временем остываем к партнеру. Однако если вы не живете на одном пространстве, а лишь периодически проводите время вместе, совместно смотрите фильм или гуляете, болтая по видео, вместе засыпаете в кровати, эффект новизны в отношениях долго не исчезает

Елена Грязнова психолог-сексолог

Ранее клинический психолог Геляна Ширикинова рассказала, что то, как в фильмах показывают семейные ссоры, имеет мало общего с реальностью. Если избежать конфликта не удалось, Ширикинова посоветовала не употреблять во время выяснения отношений фразы вроде «ты всегда» или «ты никогда».

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      Наталья Обрядина
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