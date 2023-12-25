Психолог назвала способы выхода из семейных ссор

Клинический психолог клиники «Медскан» Геляна Ширикинова рассказала, что то, как в фильмах показывают семейные ссоры, имеет мало общего с реальностью. Способы справиться со скандалами в реальной жизни без ущерба для отношений специалистка назвала «Ленте.ру».

Если избежать конфликта не удалось, Ширикинова посоветовала не употреблять во время выяснения отношений фразы вроде «ты всегда, ты никогда».

Например: «Ты никогда столько не заработаешь!» В мужской голове будет услышано только итоговое: неудачник, пытаться бесполезно. Разумеется, что дальнейшее общение мужчина будет стремиться строить с той женщиной, в чьих глазах, словах и действиях видна вера в него Геляна Ширикинова клинический психолог

Во время ссоры она также порекомендовала озвучить свои чувства. «В отношениях важно иметь личное пространство и возможность испытывать разные эмоции, не всегда ожидаемые партнером, — прокомментировала собеседница «Ленты.ру.» — Все мы люди, и эмоциональные состояния бывают разные. Их нужно проживать, а не избегать».

По словам Ширикиновой, также следует проговорить свое отношение к конфликту и спросить у партнера, как обоим участникам конфликта стоит поступить и что дальше делать. Также специалистка призвала задуматься, комфортно ли находиться рядом с человеком, который устраивает истерики вместо того, чтобы решать проблемы.

Важное «но»: нельзя выяснять отношения с голодным, торопящимся или засыпающим человеком. Если необходимо что-то обсудить, важно обозначить удобное для разговора время

Геляна Ширикнова клинический психолог

«Если вы хотите ругаться, но оставаться вместе, то в каждую ссору показывайте, что партнер важен для вашей будущей жизни», — резюмировала психолог.

Ранее Геляна Ширикинова рассказала об опасности слишком раннего пробуждения. По ее словам, о серьезных проблемах можно говорить, когда утренняя бессонница наблюдается не менее трех дней в неделю на протяжении минимум трех месяцев.

