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14:38, 9 января 2024Наука и техника

Раскрыты технические характеристики российских планирующих бомб

Леонков назвал российские планирующие бомбы ответом американской технологии JDAM
СюжетСпециальная военная операция (СВО) на Украине

Фото: Виталий Тимкив / РИА Новости

Военный эксперт Алексей Леонков раскрыл технические характеристики управляемых планирующих авиационных бомб, которые российские войска применяют в зоне специальной военной операции (СВО). В беседе с «Известиями» специалист заявил, что они являются отечественным ответом американской технологии Joint Direct Attack Munition (JDAM), когда с помощью специальных устройств ограниченную номенклатуру бомб превращают в высокоточное оружие.

«Наше оборонное предприятие сделало автоматизированную линию по изготовлению таких бомб, и когда мы применяли их в Сирии, у них отклонение от цели составляло меньше метра. Могли в одну и ту же воронку вогнать большое количество бомб», — рассказал Леонков.

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По его словам, российское изобретение отличается от американского тем, что производящее вычисление устройство находится не в бомбе, а в самолете, поэтому не ликвидируется вместе с ней.

«Такой баллистический вычислитель, который вычисляет траекторию падения бомбы в заданной точке таким образом, что она туда попадает и дает сигнал пилоту, чтобы он вовремя сбросил. В дальнейшем появилось универсальное планирующее устройство, которое ставят на бомбы калибра 250, 500 и 1500, которое позволяет с тех же высот запускать бомбы на большую дальность», — сообщил эксперт. Он объяснил, что таким образом самолету не нужно входить в зону действия противовоздушной обороны.

Леонков отметил, что Вооруженные силы России активно задействуют такие бомбы в зоне СВО на всех флангах. В зависимости от поставленных задач применяются разные калибры, добавил он. В заключение специалист указал, что планирующая бомба способна поразить неподвижный танк, а также разрушить долговременные огневые точки, укрепрайоны, штабы и склады.

Ранее бойцы Национальной гвардии Украины рассказали, что российские планирующие авиабомбы наносят значительные потери ВСУ. По словам одного из военных, падение боеприпаса с 500 килограммами взрывчатки «звучит так, как будто открылись врата ада». При этом, как отметил боец с позывным Кит, от таких бомб не спасают даже подземные бункеры.

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