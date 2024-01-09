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16:32, 9 января 2024Забота о себе

Россиян предупредили о вызывающей рак и другие опасные болезни привычке

Эндокринолог Новикова: привычка сильно солить блюда может привести к язве

Фото: Unsplash

Привычка слишком сильно солить блюда может привести к развитию опасных заболеваний, в том числе рака, предупредила эндокринолог Люберецкой больницы Наталья Новикова. О последствиях этой привычки она рассказала в беседе с News.ru.

Новикова подчеркнула, что в норме взрослый человек должен съедать не более пяти граммов поваренной соли в день — около одной чайной ложки. «Поскольку пищевая соль — это основной источник натрия, то избыток ее употребления приводит к повышению артериального давления, увеличению риска развития инфаркта и инсульта, не говоря уже о банальных отеках, потому что происходит задержка жидкости в организме. Привычка досаливать пищу может обернуться риском возникновения язвы желудка и даже онкологическими заболеваниями желудочно-кишечного тракта», — предостерегла эндокринолог.

80 процентов соли, которая поступает в организм человека ежедневно, продолжила Новикова, является скрытой. Она содержится в хлебе, печенье, выпечке, колбасах, сырах, чипсах, консервах и других готовых продуктах. Чтобы минимизировать риски для здоровья, врач предложила заменять соль и приправы с солью альтернативными здоровыми вариантами: петрушкой, укропом, сельдереем, куркумой.

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      Александра Лисица
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