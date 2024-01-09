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18:36, 9 января 2024Забота о себе

Россиянам назвали веский повод выбросить старую сковороду

Патофизиолог Парецкая: сковороду пора выбросить, если на ней появились сколы

Фото: Kevin McCutcheon / Unsplash

Старую сковороду пора выбросить, если на ее поверхности появилось несколько видов изменений, рассказала аллерголог-иммунолог, патофизиолог Елена Парецкая. Признаки опасной для здоровья сковороды она назвала россиянам в беседе с изданием «Доктор Питер».

По словам Парецкой, прежде всего нужно посмотреть на дно посуды: если там видны проблески металла или если оно выгнулось, сковороду нужно выбрасывать. Так же стоит поступить и при появлении царапин или трещин в области дна и бортиков. «Еще один верный признак плохой сковороды — появление неоднородности покрытия. Если оно в отдельных местах светлое, а в других — потемнело, ее нужно менять», — добавила эксперт.

Веским поводом выбросить старую сковороду она также назвала появление сколов, вздутия или пузырей на покрытии. Во всех этих случаях при приготовлении пищи могут выделяться опасные соединения.

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Не всегда дефекты покрытия, добавила врач, видно визуально. «Но есть ряд показательных "симптомов", наличие которых должно стать поводом для замены изделия. Прежде всего, если при приготовлении еда прилипает к дну и бортикам и пригорает, когда ранее все было хорошо, стоит задуматься: покрытие нарушено», — объяснила она. «В среднем стоит ориентироваться на срок службы простой сковороды в 1-2 года — при условии, что вы правильно ее используете, не повреждая покрытие», — заключила Парецкая.

Ранее врач-гастроэнтеролог, диетолог Инна Заикина назвала максимальный срок безопасного хранения салатов. По ее словам, на праздничном столе в готовом виде не стоит оставлять подобные салаты более, чем на шесть часов.

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      Александра Лисица
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