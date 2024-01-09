Россиянам назвали веский повод выбросить старую сковороду

Патофизиолог Парецкая: сковороду пора выбросить, если на ней появились сколы

Старую сковороду пора выбросить, если на ее поверхности появилось несколько видов изменений, рассказала аллерголог-иммунолог, патофизиолог Елена Парецкая. Признаки опасной для здоровья сковороды она назвала россиянам в беседе с изданием «Доктор Питер».

По словам Парецкой, прежде всего нужно посмотреть на дно посуды: если там видны проблески металла или если оно выгнулось, сковороду нужно выбрасывать. Так же стоит поступить и при появлении царапин или трещин в области дна и бортиков. «Еще один верный признак плохой сковороды — появление неоднородности покрытия. Если оно в отдельных местах светлое, а в других — потемнело, ее нужно менять», — добавила эксперт.

Веским поводом выбросить старую сковороду она также назвала появление сколов, вздутия или пузырей на покрытии. Во всех этих случаях при приготовлении пищи могут выделяться опасные соединения.

Не всегда дефекты покрытия, добавила врач, видно визуально. «Но есть ряд показательных "симптомов", наличие которых должно стать поводом для замены изделия. Прежде всего, если при приготовлении еда прилипает к дну и бортикам и пригорает, когда ранее все было хорошо, стоит задуматься: покрытие нарушено», — объяснила она. «В среднем стоит ориентироваться на срок службы простой сковороды в 1-2 года — при условии, что вы правильно ее используете, не повреждая покрытие», — заключила Парецкая.

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