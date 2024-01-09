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17:45, 9 января 2024Ценности

Россиянам раскрыли способы очистить скатерть от жира и кофейных пятен

Фото: Nathan Dumlao / Unsplash

Эксперт по бытовой химии бренда Synergetic Ольга Рыжкова раскрыла россиянам способы очистить скатерть от различных видов пятен. Ее комментарий публикует Life.

По словам специалистки, чтобы удалить с ткани жирные следы, перед стиркой их следует обработать пятновыводителем. В свою очередь, восковые или парафиновые следы от свечей в первую очередь потребуется устранить механически, а затем также нанести жидкий пятновыводитель.

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Для устранения пятен от вина, коньяка, кофе и чая, а также следов от фруктов и соков можно использовать кислородный пятновыводитель, отметила собеседница издания. При этом следы от мандаринов она рекомендовала выводить с помощью предварительного замачивания и энзимного пятновыводителя.

В сентябре 2023 года пользовательница сети Рэйчел Дюпре с никнеймом @racheldupre17 раскрыла простой способ удалить жирное пятно с одежды. По словам женщины, быстро справиться с данной проблемой поможет сухой шампунь.

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      Алина Гостева
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